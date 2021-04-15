Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Mesajıma dönmedi

Süper Lig’de liderliğini sürdüren ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu. Çebi'nin hedefinde hakemlerden şikâyetçi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz vardı. “Kulüpler Birliği bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştü” diyen Cengiz'e ulaşmaya çalıştığını belirten Çebi, “Kendisine mesaj attım, ‘Hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti’ diye. Cevap alamadım. Çünkü herhangi bir karar yok, icraat var. Kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı dile getirmiştir. Ama ortada bir gerçek var. Biz hakem kararları yüzünden daha fazla mağdur olduk” dedi.

Zemin isyanı

Cenk Tosun’un sakatlanmasına yol açan zemin problemi de Çebi'nin gündemindeydi. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türkiye'deki zemin sıkıntısının giderilmesi için elinden geleni yapacağını belirten Çebi, “Federasyon’un da bu konuda gereken desteği vereceğini düşünüyorum. Hakem hatalarından bahsederken kendi hatalarımızı konuşmamak haksızlık olur” diye konuştu. Erzurum deplasmanında sahanın sulanmamasına da değinen siyah beyazlıların patronu, “Erzurumspor’un bağış gecesiyle ilgili yanlış anlaşılmalar oldu. Canlı yayını ertelediler. Keşke bu hassasiyeti sahanın yumuşaması için de gösterseydiler” sözlerini kullandı.

İş birliği büyüyor

Beşiktaş'ın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na, Kadın Basketbol Takımı'na ve Hentbol Takımı'na forma sponsoru olan HDI sigorta ile yeni bir ortaklık yapıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı toplantıda taraftarlara yönelik gelir paylaşımlı “Beşiktaş Cep Telefonu Sigortası” projesi duyuruldu.

FRANSIZLAR ONU İSTİYOR

Ghezzal'a büyük ilgi

Bu sezon gösterdiği performansla ve son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken ligin asist kralı Rachid Ghezzal transferin gözdelerinden biri olacak gibi gözüküyor. Leicester City'den kiralanan Cezayirli yıldıza, eski Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya kancayı taktı. Fransız basınında çıkan haberlerde Marsilya'nın bu transfer için Leicester City ile temasta bulunduğu belirtildi.

ATTIĞI GOL MORAL OLDU

Töre’de umut var

Üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Gökhan Töre bir türlü kendisini gösterememişti. Son oynanan Erzurum deplasmanında fileleri havalandıran yıldız oyuncu için bu gol umut ışığı oldu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncunun, Beşiktaş'tan ayrılmamak için kalan haftalar öncesi çok hırslı olduğu öğrenildi.

"TÜRKİYE'Yİ İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Talisca’nın planı farklı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya'daki bir televizyon kanalındaki programda, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmek istediğini belirten Brezilyalı oyuncunun Sao Paulo ile transfer görüşmesinde bulunduğu belirtildi. Çin'de Guangzhou forması giyen Talisca, yaklaşık dört aylık aranın ardından Çin Süper Lig'inde ilk maçına 20 Nisan'da çıkacak.

Moraller yerinde

Lider Beşiktaş'ta yarın oynanacak A.Gücü maçı hazırlıkları dün yapılan idmanla devam etti. Aboubakar takımdan ayrı çalışırken yaklaşık 1,5 saat süren antrenman mini turnuvayla son buldu. Turnuvayı kazanan ekip çalışma sonunda objektifere böyle poz verdi.