Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
24.04.2021 - 15:00 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak’ı süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor,Abdülkadir Parmak,
785292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/785292.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
34
22
6
6
37
72
02
FENERBAHÇE A.Ş.
34
21
6
7
27
69
03
GALATASARAY A.Ş.
34
20
6
8
33
66
04
TRABZONSPOR A.Ş.
35
16
12
7
9
60
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
35
16
7
12
16
55
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
35
15
9
11
14
54
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
34
13
12
9
9
51
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
34
12
15
7
7
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
13
11
10
9
50
10
GÖZTEPE A.Ş.
35
12
11
12
3
47
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
35
10
12
13
-3
42
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
35
10
12
13
-11
42
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
35
9
15
11
-11
42
14
MKE ANKARAGÜCÜ
34
10
8
16
-12
38
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
34
8
13
13
-6
37
16
KASIMPAŞA A.Ş.
35
9
10
16
-14
37
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
34
9
9
16
-16
36
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
34
8
11
15
-17
35
19
GENÇLERBİRLİĞİ
35
9
8
18
-25
35
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
35
8
10
17
-22
34
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
34
6
9
19
-27
27
Süper Lig Fikstür
37.Hafta Maçları
23.04.2021 20:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Rizespor
24.04.2021 13:30
Konyaspor 0 - 0 Atakaş Hatayspor
24.04.2021 16:00
Trabzonspor - Karagümrük
24.04.2021 20:30
Denizlispor - Sivasspor
24.04.2021 20:30
Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor
24.04.2021 20:30
Fraport-tav Antalyaspor - Galatasaray
25.04.2021 13:30
Helenex Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
25.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Erzurumspor
25.04.2021 16:00
Başakşehir - Alanyaspor
25.04.2021 20:30
Fenerbahçe - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
31
19
6
6
25
63
02
ADANA DEMİRSPOR
31
18
7
6
28
61
03
YILPORT SAMSUNSPOR
31
17
10
4
22
61
04
ALTAY
31
18
3
10
27
57
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
17
6
8
25
57
06
ALTINORDU
31
15
8
8
7
53
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
31
14
7
10
14
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
31
13
8
10
2
47
09
TUZLASPOR A.Ş.
31
14
5
12
-2
47
10
BURSASPOR
31
13
4
14
-1
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
31
11
6
14
-2
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
31
11
5
15
-4
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
31
9
8
14
-9
35
14
ADANASPOR A.Ş.
31
9
7
15
-6
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
31
6
13
12
-19
31
16
AKHİSARSPOR
31
7
5
19
-22
26
17
ANKARASPOR
31
5
8
18
-25
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
1
8
22
-60
8
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
25.04.2021 20:30
Adanaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
25.04.2021 20:30
Aydeniz Et Balikesirspor - Ankara Keçiörengücü
25.04.2021 20:30
Beypiliç Boluspor - Yilport Samsunspor
25.04.2021 20:30
Akhisarspor - Altay
25.04.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Adana Demirspor
25.04.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Eskişehirspor
25.04.2021 20:30
Bursaspor - Istanbulspor
25.04.2021 20:30
Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
25.04.2021 20:30
Altinordu - Gzt Giresunspor