Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya ve Galler yenilgilerinin ardından İsviçre'ye de 3-1 mağlup olan Milli Takımımız, grupta puan alamadan EURO 2020'ye veda etti. İsviçre maçı sonrası Merih Demiral açıklamalarda bulundu.



İşte Demiral'ın o açıklamaları;

"Vallahi çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Halkımızın beklentisi çoktu. Üzüntümüz de çok oldu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Diyecek bir şey yok. Turnuvanın en genç takımıyız. İlerideki turnuvalarda iyi olduğumuzu göstereceğiz."

"Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bunu telafi edeceğiz. Ben güveniyorum arkadaşlarıma. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bu büyük bir tecrübe oldu. Özür diliyoruz."



İsviçre'ye de yenilen Milli Takımımız EURO 2020'ye veda etti EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre'ye de yenilen A Milli Takımımız turnuvaya veda etti.



Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev Cüneyt Çakır, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda salı günü oynanacak olan Macaristan-Portekiz maçını yönetecek.



