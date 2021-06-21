Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti.
PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.
AŞILI OLAN STADA GİREBİLECEK
Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor.
Kırmızı-Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak.