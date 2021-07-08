Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın tekrar kadrosuna katabilmek için uğraştığı Rachid Ghezzal’dan beklenmeyen hareketler geldi. Siyah beyazlı yöneticiler daha iki gün önce Galatasaray’la anlaştığı şeklinde çıkan haberler üzerine Cezayirli oyuncuyla iletişime geçmişti. Yapılan görüşmede Ghezzal “Ben Beşiktaş dışında Türkiye’de başka bir takımda oynamayacağım. Bu haberler ilgi toplamak için yapılıyor” diyerek güvence vermişti. Bu gelişmeden iki gün sonra 29 yaşındaki oyuncu önce sosyal medya hesabındaki biyografisinden Beşiktaş yazısını kaldırdı.

ACELE ETTİRİYOR

Ardından babasının “Galatasaray’dan teklif aldık ama Ghezzal sadece Beşiktaş’ta oynayacak” şeklindeki ifadesini yalanladı. Babasının sözlerinin yer aldığı fotoğrafın üzerine “Yanlış” yazan Ghezzal, bunu da sosyal medya hesabında paylaşmaktan çekinmedi. Cezayirli yıldızın kısa süre önce yapılan görüşmede verdiği güvenceden sonra yaptığı bu hareketler taraftarları şoka uğrattı. Konuyla ilgili yönetim kanadından gelen yorum ise “Ghezzal bir an önce Beşiktaş’a dönmek istediği için bizi acele ettirmek istiyor ama görüşmeler bu aşamada hızlı devam edemez” şeklinde oldu.

YÖNETİM DERT ETMİYOR

Ghezzal’ın son hareketleri taraftarları endişelendirirken yönetim ise rahat. Siyah beyazlı idareciler, Ghezzal’ın transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı iki oyuncuyla şimdiden büyük ölçüde anlaşmış durumda. Napoli’nin Cezayirli yıldızı Adam Ounas ve Bundesliga ekibi Hoffenheim’da forma giyen Robert Skov’un Beşiktaş’a gelmek için hazır olduğu öğrenildi.

FUTBOLCULARDAN SİTEM: BİZİ TERK ETTİNİZ

Siyah beyazlı oyunculardan N’Koudou ve N’Sakala, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rosier ile Ghezzal’a mesaj gönderdi. N’Sakala, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Rosier, Ghezzal bizi terk ettiniz. Çok kötüsünüz, çok” ifadelerini kullandı. N’Koudou ise “Vallahi ya, acı çekiyoruz” sözleriyle mesaj gönderdi.

Ghezzal-Rosier olmazsa olmaz Beşiktaş’ın hocası ayrılmasını istemediği Ghezzal, Rosier, Larin ve Ersin’in yanı sıra dört nokta atışı transfer yapılması için yönetime raporunu sundu.