Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mavi-lacivertli ekip, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın kaptanı Gökhan İnler ise sosyal medyada Mario Balotelli’yle çekildiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta İnler ve Balotelli'nin birlikte 9 numaralı formayı tuttukları görüldü.



Balotelli kariyerinde daha önce Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymişti.

Mario Balotelli Adana Demirspor'da! Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

