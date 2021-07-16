Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yeni sezonda kadrosunda baştan aşağı yenileyerek güçlendirmek isteyen Galatasaray, bütün enerjisini yabancı takviyesine verdi. Hücuma dönük kanat oyuncusu arayışında olan sarı kırmızılılarda Fatih Terim geçtiğimiz sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren Rachid Ghezzal’ı listesine alınca Burak Elmas yönetimi sessiz sedasız görüşmelere başladı. Leicester ile temasa geçen Elmas oyuncuyla görüşmek için izin alınca temaslar başladı. Cezayirli yıldız ilk etapta tekliflere çekimser kaldı.

SON KARAR GHEZZAL'IN

Ancak sarı kırmızılıların ciddiyeti ve Fatih Terim’in onu çok istediğini belirterek ısrar etmesinin ardından Cezayirli oyuncu tavrını değiştirerek kendisine gelen teklifi kabul etmeye yaklaştı. Cimbom bu gelişme üzerine İngiliz ekibiyle pazarlıkları son aşamaya getirirken 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için istenen ücreti 4 milyon avroya kadar indirmeyi de başardı. Son kararı verecek olan Ghezzal ise son anda fikir değiştirmezse bu defa Süper Lig’de sarı kırmızılı formayla boy gösterecek. > Yalımcan Sarpyel

MUSLERA DÖNDÜ

Uruguay Millî Takımı’yla Copa America’da boy gösteren Fernando Muslera, Türkiye’ye döndü. Galatasaray’ın başarılı file bekçisi dün sağlık kontrollerinden geçip bireysel çalışmalara başladı. Muslera’nın PSV maçında forma giymesine engel herhangi bir sakatlığının olmadığı belirtildi.

Kenan Karaman Beşiktaş'ta ​Beşiktaş, son olarak Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu.