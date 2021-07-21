Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diledi.

Fatih Terim'den PSV açıklaması Fatih Terim'den PSV açıklaması PSV Eindhoven maçı öncesi açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'nin dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu söyledi.

Kapıyı arala Aslan Kapıyı arala Aslan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a misafir olacak.

 