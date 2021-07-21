Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diledi.
Fatih Terim'den PSV açıklaması PSV Eindhoven maçı öncesi açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'nin dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu söyledi.
Kapıyı arala Aslan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a misafir olacak.
Erdoğan'dan PSV maçı öncesi Galatasaray'a moral telefonu
21.07.2021 - 18:23 | Son Güncelleme: 21.07.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PSV maçı öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diledi.
Etiketler : galatasaray,erdoğan,fatih terim,burak elmas,
797285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/797285.aspx
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01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
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ALANYASPOR
0
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03
ALTAY
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0
0
0
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
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05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
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ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
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0
0
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FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
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0
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0
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FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
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09
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
0
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0
0
0
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10
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
12
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
13
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
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0
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
19
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
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20
YENİ MALATYASPOR
0
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0
0
0
0
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1.Hafta Maçları
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15.08.2021
Sivasspor - Konyaspor
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Adana Demirspor A.ş. - Fenerbahçe
15.08.2021
Başakşehir - Alanyaspor
15.08.2021
Altay - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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