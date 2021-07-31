Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti. Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNAL RAKİBİ ABD'DEN

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un çeyrek finaldeki rakibi ABD'li Brady Ellison oldu. Rio 2016'de bireyselde bronz madalya kazanan Ellison'un dünya şampiyonası, Pan Amerikan Oyunları ve dünya kupası gibi organizasyonlarda altın madalyaları bulunuyor.

Mete Gazoz'un çeyrek final müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak.

Mete Gazoz son 16 turuna yükseldi Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.

Milli okçu Mete Gazoz, bireysel sıralamada 10. sırayı aldı. Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralamada 669 puanla 10'uncu oldu.