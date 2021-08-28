Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer sezonuna iddialı isimlerle giren Adana Demirspor, bir isimle daha anlaştı. Club Brugge'lu Simone Deli, Demirspor'a transfer oldu. Fildişi Sahilli stoperin Adana Demirspor ekibi ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

"HOŞ GELDİN DELI"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Club Brugge forması giyen 29 yaşındaki Simon Deli ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Deli" denildi.

Adana Demirspor'dan bir transfer daha Yaptığı transferler ile gündeme oturan Adana Demirspor, bir isimle daha anlaştı. Kulüp, bu defa savunmasına takviye yaptı.

Adana Demirspor'a bir dünya yıldızı daha Belhanda ve Balotelli transferleriyle gündeme gelen Adana Demirspor'un Brezilyalı yıldız David Luiz ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Adana Demirspor'dan transfer açıklaması Adana Demirspor Başkanı Sancak, bu seneki hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtere, 2-3 transfer daha yapacaaklarını söyledi.

Lucas Castro Adana Demirspor’da Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mario Balotelli Adana Demirspor'da! Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.