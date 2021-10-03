Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın bitmek bilmeyen ciddi eksikleri karşısında Sivas-spor'un hızlı hücumcularıyla etkili olması bekleniyordu. Siyah beyazlılar rakibinin kontrataklarla tehlike oluşturmasını topun kıymetini bilerek önledi. Özellikle orta alanda Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Josef neredeyse hiç pas hatası yapmayınca Sivasspor da kilitlenmiş oldu.

Jeneriklik bir gol

Gole kadar oyunda gözükmeyen Güven Yalçın bir anda ortaya çıkıp seyrine doyum olmayan bir vuruşla fileleri havalandırırken Oğuzhan'ın atağı başlatan pası da enfesti. İlk yarıda adına konuşulabilecek tek şey Güven'in golüydü. Beşiktaş topa sahip olmasına rağmen ceza sahasına sadece iki üç defa girebildi ilk 45 dakikada.



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Kartal moral depoladı

Rıza Çalımbay'ın takımı Beşiktaş'ı zorlayacak bir oyun ortaya koymasa da Rıdvan'ın ters vuruşuyla maça ortak oldu. Teixeira'nın çimlere basması bile takımın havasını değiştirince Kartal yine öne geçti. Batshuayi çok çabalasa da vuruş yapabileceği toplar alamadı. Beşiktaş yine ciddi eksiklerle çıktığı maçta Sivasspor gibi güçlü bir takımı yenerek millî araya moralli girdi.

Hakaret etmedim

Maçın 42. dakikasında Can Bozdoğan, rakip ceza sahası yayında şut atarken Felix ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular faul beklerken, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' kararı verince Sergen Yalçın küplere bindi. Kenara gelen topu sinirli bir şekilde vurarak sahaya gönderen Hoca'nın bu arada küfür ettiği iddia edildi ve oyundan atıldı. Hakem ve temsilci raporlarında Yalçın'ın küfür ettiği yer alırsa Beşiktaşlı çalıştırıcıyı 41. maddeden 3-7 maç arası ceza bekliyor. Yer almaz ise 36. maddeye göre 1-3 maç arası ceza gelecek. Sergen Hoca, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" açıklaması yaptı.