UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın maçları tamamlandı. Toplam 16 karşılaşmanın oynandığı haftada temsilcilerimizden Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak puanını 8'e yükseltirken, Fenerbahçe ise Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 5 puana yükseldi.
GALATASARAY LİDERLİĞİ KAYBETMEDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında toplam 16 karşılaşma oynandı. Galatasaray, E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, grupta oynanan diğer maçta Olimpik Marsilya ile Lazio sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray puanını 8'e yükseltere liderliğini korurken, Lazio 5 puanla ikinci, Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada kaldı.
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan maçta golü Feghouli kaydetti
FENERBAHÇE 5 PUANLA 3. SIRADA
D Grubu'nda Fenerbahçe ise Royal Antwerp deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla son sırada kaldı.
Fenerbahçe, Antwerp karşısında 3-0 galip geldi
UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI SONUÇLARI
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
B Grubu
Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1
Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0
C Grubu
Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4
D Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3
E Grubu
Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2
F Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1
Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2
G Grubu
Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0
H Grubu
Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı elinden kaçırdı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk etti. Maç 1-1- tamamlandı.
Fenerbahçe, Belçika'da rahat kazandı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 3 puanın sahibi oldu.