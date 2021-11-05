Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın maçları tamamlandı. Toplam 16 karşılaşmanın oynandığı haftada temsilcilerimizden Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak puanını 8'e yükseltirken, Fenerbahçe ise Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 5 puana yükseldi.

GALATASARAY LİDERLİĞİ KAYBETMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında toplam 16 karşılaşma oynandı. Galatasaray, E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, grupta oynanan diğer maçta Olimpik Marsilya ile Lazio sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray puanını 8'e yükseltere liderliğini korurken, Lazio 5 puanla ikinci, Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada kaldı.



Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan maçta golü Feghouli kaydetti

FENERBAHÇE 5 PUANLA 3. SIRADA

D Grubu'nda Fenerbahçe ise Royal Antwerp deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla son sırada kaldı.



Fenerbahçe, Antwerp karşısında 3-0 galip geldi

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI SONUÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

B Grubu

Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1

Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0

C Grubu

Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4

D Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3

E Grubu

Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2

F Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2

G Grubu

Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0

H Grubu

Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı elinden kaçırdı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk etti. Maç 1-1- tamamlandı.

Fenerbahçe, Belçika'da rahat kazandı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 3 puanın sahibi oldu.