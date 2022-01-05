Türkiye Gazetesi

Galatasaray kadın voleybol takımda koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif sonuçlandığı bildirildi. Oyuncu ve personelin tedavi protokolü ile kontrol sürecine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.



Mario Balotelli'den kötü haber: Koronavirüse yakalandı Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.



Ünlü şarkıcı Merve Özbey koronavirüse yakalandı! Yaşadıkları herkesi korkuttu Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den kötü haber. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Özbey, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hesabından video paylaşan Özbey, evinde karantinaya alındığını, iki doz aşı yaptırmasına rağmen hastalığı çok ağır geçirdiğini söyledi.