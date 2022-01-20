Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya ise rakip takım oyuncuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

GİRESUNSPORLU PELUPESSY'YE 3 MAÇ MEN

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira, Kasımpaşa ile yapılan müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'ye de 3 maç men cezası uygulandığı aktarıldı.

PFDK'nin Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası da verdiği kaydedildi.​​​​​​​

PFDK'den İlhan Palut'a şok: 1 maç men cezası aldı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdiğini açıkladı.

4 kulüp PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk ettiği öğrenildi.

PFDK Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı. Söz konusu kulüplerin; Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ve GZT Giresunspor olduğu öğrenildi.