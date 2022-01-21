Türkiye Gazetesi

IFFHS, 2021 yılının en iyi kulüplerin yer aldığı “Dünyanın En İyi Futbol Takımları” listesini açıkladı. Listede en başarılı Türk takımı ise Galatasaray oldu.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Üst üste ilk kez Copa Libertadores’i müzesine götüren Palmeiras, zirvenin başında yer aldı. 1991 yılından bu yana IFFHS’nin açıkladığı listelerde, daha önce hiçbir Brezilya takımı listenin ilk sırasında yer almamıştı.

İşte 2021’in en başarılı 10 futbol takımı:

1) Palmeiras – Brezilya

2) Atletico Mineiro – Brezilya

3) Manchester City – İngiltere

4) Chelsea – İngiltere

5) Flamengo – Brezilya

6) Dinamo Zagreb – Hırvatistan

7) Bayern Münih – Almanya

8) Real Madrid – İspanya

9) Ajax – Hollanda

10) Atletico Paranaense – Brezilya

EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI GALATASARAY OLDU

IFFHS tarafından yayımlanan listede, en başarılı Türk takımı 46’ncı sırada yer alan Galatasaray oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu namağlup tamamlayan Sarı-Kırmızılı ekip, Türkiye’nin 2021 yılındaki en başarılı kulübü oldu.

Fenerbahçe ise listede 78’inci sırada yer alırken Sivasspor 134’üncü, Trabzonspor 141'inci oldu.

BEŞİKTAŞ 155’İNCİ SIRADA YER ALDI

Şampiyonlar Ligi'ne puan alamadan veda eden Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ise ancak listenin 155. sırasında kendisine yer bulabildi.

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