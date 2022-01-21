Türkiye Gazetesi

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, futbol gündemine ilişkin soruları cevapladı. Milli Takım'ın gidişatından bahseden Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'ndan Fatih Terim'e, Mesut Özil'den Türk futboluna kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu. Altıntop, "Kısa vadeli süreçte Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ama en önemli projelerimiz orta vadeli. Bunlar da eğitimde mesafe katetmek, futbol seyircilerini bilgilendirmek, Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak" dedi.

Kuntz'la ilgili orta vadeli projelerinin önemli olduğunu belirten Altıntop, "Kuntz'un geleceğini bu maçlar belirlemeyecek. Kısa vadeli süreçte Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ama en önemli projelerimiz orta vadeli. Bu süreçte önem verdiğimiz unsurlar kolektif hareket etmek, farklı futbol anlayışıyla oyun içinde farklı formasyonlara geçme gibi unsurları saha içinde futbolcularımızla yansıtmak, ne kadar yetenekli, üretken olduğumuzu yansıtmak. Her ortama en iyi şekilde ayak uydurup fark oluşturabilecek kitle ve kültüre sahibiz. Bunu biraz daha net, istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

ALTINTOP'TAN SÜPER LİG ELEŞTİRİSİ

Altıntop, Spor Toto Süper Lig'de futbolun teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük seviyede olduğunu belirterek, "Bunu üzülerek söylüyorum. Teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük. Hiçbir şekilde dinamik oyun yok. Planlanmış ve her seferinde aynı şemayı gördüğümüz bir oyun yok. Bunları hiçbir şekilde göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk kültürüne ve değerlerine göre yeni bir futbol sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Altıntop, "Daha çok saldırmayı, mücadeleye girmeyi ve her konuda kafasını topa sokan bir yapımız var. Ancak takımlar analiz, teknik ve taktik konuda o kadar geliştiler ki bu tarz çok kolay oyun dışı kalabiliyor. Çok kolay goller yiyorsunuz. Vücut diliniz düşüyor. Fiziksel, teknik ve taktikte cevap veremiyorsanız kötü bir görüntü ortaya çıkıyor" dedi.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop

"İNŞALLAH TÜRK EKOLÜNÜ KURACAĞIZ"

"Hocamız Alman. İspanyollardan, İtalyanlardan, İngilizlerden ve Fransızlardan da faydalanmak istiyoruz" diyen Altıntop, "İnşallah Türk ekolünü kuracağız. Kendi formülümüzü oturtmak için bilgi topluyoruz. Uluslararası, esnek, çözüm üreten ve dünya futbolunu dillendiren bir ekol olmak istiyoruz. O yetenek, azim ve tutkumuz var. Hoca eğitiminde müfredat değişikliğiyle bir yola çıktık. Kurslarımızda bunları rayına soktuk. Eksiklerimiz vardır. Zamana ihtiyacımız var. Eğitim oturduğunda 3-4 yıl sonra bunların meyvelerini göreceğiz" şeklinde görüş belirtti.

"DEĞİŞİM VE MOTİVASYON HER ZAMAN ŞARTTIR"

Hamit Altıntop, deneyimli teknik direktörler Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'in uzun zaman sonra aynı anda takım çalıştırmadığının hatırlatılması üzerine şu görüşleri aktardı:

"Değişim kesin yaşanıyor. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ederim. Emekli olduklarını söylemek istemiyorum ama değişim ve motivasyon her zaman şarttır. Genç hocalarımızın fark oluşturduğuna da inanıyorum. İstişareye değer vermeleri çok kıymetli. En önemlisi artık bilgi topluyorlar. Telefonlar durmuyor, kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu da Türk futboluna yarın yansıyacak. Bunlara inanıyorum. Son aylarda her takımda ortalama 2-3 genç kardeşimiz var. Onlara sahip çıkmamız lazım."

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Altıntop, "Teknik direktörlüğün kaderinde bu var. Fatih hoca 1996'dan beri teknik direktör. Çok büyük başarıları var. UEFA Kupası kazanan bir hocadan bahsediyoruz. Bize bu güveni, inancı veren, öncülük veren bir hocadan bahsediyoruz ama futbolda artık her gün performans göstermeniz, sonuç sağlamanız lazım. Bunu yapmadığınız sürece zorlanıyorsunuz ya da görevinizden ayrılmanız gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim

"FERDİ BİZE DEĞER KATACAKTIR"

Tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'a faydalı olacağına inandığını söyleyen Altıntop, "Herkesi takip ediyoruz. Ferdi'nin avantajı 4 yıldır Türkiye'de olması. Türkiye'yi biliyor. Türkçesini de geliştirmesi gerektiğini söyledik. Saha dışı sorumlulukları var A Milli Takım oyuncusunun. Bu sorumlulukları yansıtması gerektiğine inanıyoruz. 85 milyon insanımız bu takımı destekliyor. Tabii ki beklenti de oluşuyor. Ferdi bize değer katacaktır. Diğerleri gibi her hafta performansını göstermek, başarılı olmak ve gelişime açık olmak zorunda" diye konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanacak maçta Ferdi'nin aday kadroda yer alıp almayacağıyla ilgili Hamit Altıntop, "Onu hoca bilir. Ben bir şey söyleyemem. Hocanın kendisiyle görüşmesi ve kendisinin de kabul etmesi onu işaret ediyor. Son tercih hocanındır" değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi Kadıoğlu

"SÜPER LİG'DE PUAN FARKI KAPANABİLİR"

Trabzonspor'un 9 puanla liderlik koltuğunda oturduğunun hatırlatılması üzerine Altıntop, "Çok fazla puan farkı yok. Kapanabilir bir puan farkı. Futbolseverler, büyük camiaların düşüşünden ve puan farkından bahsediyor. Ancak diğer tarafta çıkış yapan, göze hoş gelen ve heyecanlandıran futbolu oynayan diğer takımlarımız var" diye konuştu.

Türkiye'de futbol ortamında birçok eksik olduğunu aktaran Hamit Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden finansal durum iyi olduğunda hazır profesyonel getiriliyordu. Onlar elinizi kolaylaştırıyordu. Drogba, Sneijder'i getirmeyi izah etmeye gerek yoktu. Onlar sahada bulunduğu sürece genç arkadaşlar eğitiliyordu, heyecanlandırılıyordu. Günün sonunda skor da alıyordunuz. Ben o ortamın içinde bulundum. İdman temposu yetersiz, teknik-taktik çalışmalar yetersiz, mesai yapmıyoruz, ne yaptığımızı bilmiyoruz. Bunlar çok ağır. Bunları üzülerek söylüyorum ama biri parmağı yaraya sokmak zorunda. Kimseyle kişisel sorunum yok ve kötülüğünü istemiyorum. Aksine kardeşlerimizden, çocuklarımızdan daha fazla çalamayacağımızı söylüyorum. Öyle bir hakkımız yok. Onlara doğru eğitim platformu sunmak zorundayız. Federasyon olarak artık bunu kabul ediyoruz. Mesai harcıyoruz, en iyi şekilde ilerlemeye çalışıyoruz"

Mesut Özil

"MESUT'U EN AĞIR ELEŞTİREN AMA EN ÇOK SAVUNAN KİŞİLERDEN BİRİYİM"

TFF yöneticisi, bir dönem Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Fenerbahçeli Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğunu belirtti.

Mesut'un Türk futbolunun zor bir döneminde geldiğini aktaran Altıntop, "Mesut benim kardeşim, dostum ama bu her konuda aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmiyor. Mesut, inanılmaz özel bir insan. Yeteneği de zaten ortada ama her şeyi doğru yaptığı anlamına gelmez. Mesut'u en ağır eleştiren ama en çok savunan kişilerden biriyim. Ülkesine gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Talihsizliği Türk futbolunun çok iyi şartlarda bulunmadığı, çok zor bir dönemden geçtiği bir süreçte gelmesi oldu. Kendi kulübünün beklentileri karşılamadığı bir ortamda böyle bir karakter zorlanabilir ve yıpranabilir. Bu marka ile geldiğinde beklenti büyüyor, herkesin gözü sizin üzerinizde oluyor. Geleceği için, futboldan sonraki kariyeri için inanılmaz bir tecrübe edindiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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