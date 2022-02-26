Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

İlk yarıda şampiyonluğu garantilemiş gibi oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Ne ön alan baskısını, ne de alışıldık pas trafiğini yapabildi bordo mavililer. Abdullah Avcı'nın ekibi ilk düdüğün üzerinden çok geçmeden gol yiyeceğinin sinyallerini verdi. Geriden oyun kurulurken kaptırılan toplar sık sık tehlikelere yol açtı. Kayserispor ofsayt sebebiyle iptal edilen golden dört dakika sonra en skorer ismi olan Gavranovic'le öne geçti.

FIRTINA DÖNDÜ

Misafir ekip golden sonra çok sayıda pozisyona girdi, 45+1'de bunlardan birini değerlendirdi. Abdullah Avcı'nın yaptığı değişikliklerle Trabzonspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı. İlk 14 dakikada gelen gollerle beraberlik yakalandı. Peres ve Abdülkadir ve Cornelius'un şutları direğe takılırken, Kayserispor da hızlı hücumlarla tehlikeli olmaya devam etti. Hikmet Karaman üç değişiklikle baskıyı kırmaya çalıştı.

NEFES NEFESE

Maçın son bölümünde heyecan doruğa ulaştı. Bitiş düdüğüne kadar tempo bir an olsun azalmadı. Thiam 80'de karşı karşıya pozisyonda topu direğe nişanladı, ardından Attamah da bomboş pozisyonda çok kötü vurdu. Lung son bölümde üç net kurtarışa imza attı. Trabzonspor 90+8'deki penaltı golüyle müthiş maçtan üç puanla ayrılarak galibiyet serisini de beş maça çıkarmış oldu.

TRABZONSPOR'UN DNA'SINDA VAR

Mutlu ve gururlu bir teknik adam Abdullah Avcı. Kayseri karşısında maçı 2-0'dan çeviren ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un teknik mimarı... Maç sonu duygularını anlattı: Evet şampiyonluk hikâyeleri böyle maçlarla yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil. Böyle fırsat vermememiz gerekiyor. Trabzonspor’un DNA’sında böyle geri dönüşler var. İkinci yarı topa sahip olma ve golün gelmesi ki belki 65. dakika 3-2 öne geçebilirdik. Şampiyon gibi oynamamız gerekiyor. Bunun keyfini çıkarmalıyız. Taraftarımız vazgeçmedi. Bize verdikleri destek için onlara teşekkür ediyorum.

Şampiyonluk Fırtına'sı! Trabzonspor gol yağdırdı En yakın rakibine çift haneli fark atan Karadeniz ekibi, Akdeniz'de ilk devre farka gitti. Bir topu direkten dönen bordo mavililerin gollerinde Nwakaeme (2), Cornelius ve Dorukhan imzası vardı. Alanya adına Eduardo'nun kullandığı penaltıyı ise Uğurcan çıkardı

Spiker şaştı kaldı: Trabzonspor maçında yürekler ağza geldi Süper Lig'in 26'ncı haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta stadyuma giremeyince karşılaşmayı ağaca tırmanarak izleyen iki taraftar sosyal medyanın gündemine oturdu.