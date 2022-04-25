Maçtan dakikalar
6. dakikada rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ezeh’in şutunda top savunmadan sekerek Çekdar Orhan’ın önünde kaldı. Çekdar’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahası içine giren Ahmet Yazar, son çizgiye inerek ceza sahası içine pasını aktardı. Çekdar Orhan’ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Burak’ta kaldı.
20. dakikada Celil’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre’nin yumrukla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde kısa düştü. Bennasser’in yerden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1
34. dakikada sağ taraftan Ahmet Yazar’ın ceza sahası içine yaptığı ortaya, uzak direkte gelişine sert vuran Harris topu ağlara gönderdi. 2-1
48. dakikada Çekdar Orhan’ın pasıyla topla buluşan Harris, rakibini geçerek ceza sahası içine girdi. Harris’in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak buluştu. 3-1
52. dakikada Ezeh’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Yazar, ceza sahası içine koşu yapan Ezeh’e pasını aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh, kaleci Burak’ı geçerek meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 4-1
68. dakikada Erhan Kartal’ın kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun topta ceza sahası içinde topu kontrol eden Ezeh’in vuruşunda kaleci Burak topu kornere çeldi.
Stat: Eyüp
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun (Dk. 80 Mustafa Emre Can), Diack, Rotman, Harris (Dk. 72 Kulakov), Çekdar Orhan (Dk. 62 Safa Kınalı), Ahmet Yazar (Dk. 72 Sedat Şahintürk), Ezeh (Dk. 80 Bardhi)
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz, Donkor, Roche, Bennasser, Fıratcan Üzüm, Bruns (Dk. 77 İbrahim Aksu), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan (Dk. 57 Harun Kaya), Ciss (Dk. 77 Hakan Eroğlu), Eren Karadağ (Dk. 57 Efe Tatlı)
Goller: Dk. 5 Çekdar Orhan, Dk. 34 ve 48 Harris, Dk. 52 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 20 Bennasser (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Harris (Tuzlaspor), Dk. 65 Efe Tatlı, Dk. 72 Roche, Dk. 82 Donkor (Adanaspor)
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