Türkiye Gazetesi

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'yi neden aylarca oyaladığı ortaya çıktı... Alman teknik direktörün Paris Saint-Germain ile temas halinde olduğu iddia edildi. Önümüzdeki sezon Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolları ayırması gündemde olan Fransız devi, Tottenham Hotspur'un İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte ile temas halinde. Londra'da mutsuz olan Conte, "Ben şampiyonluklar için mücadele etmeye alışık biriyim. Altıncılık mücadelesi veremem" sözleriyle İngiliz basınında gündem olmuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Conte'nin bu çıkışı, PSG ile flörtte olduğu şeklinde yorumlandı. İtalya'da çıkan haberlere göre Pozhettino'yla yolları ayırmaya hazırlanan Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine Conte'yle yürümek istiyor. Juventus, İnter ve Chelsea'de başardıklarıyla elit teknik direktörler arasına giren Conte'nin yanı sıra Joachim Löw de adaylar arasında...

LÖW, ALİ KOÇ'U BEKLETMİŞ

Fenerbahçe bu yaz Löw'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamayınca Vitor Pereira göreve getirilmişti. Portekizli'yle sezon ortasında yolları ayrılınca bu kez Löw ile 2022-23 sezonunda itibaren çalışılacağı, geçiş sürecinde ise takımın İsmail Kartal'a emanet edileceği iddia edilmişti. Kartal'la son 10 maçın 9'unu kazanan Sarı-Lacivertliler'de Löw sayfası kapanmış durumda. Ancak bu kararı veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç değil, PSG şansını kovalayan Alman teknik direktörün kendisi...

Fenerbahçe'den Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları sırasında zehir zemberek açıklamalar Trabzonspor - Antalyaspor maçından önce Medical Park Stadyumu'nda açılan bir pankart, Fenerbahçe'yi kızdırdı... Sarı-Lacivertli kulüp "8. şampiyonluk" ve "2010-11 şampiyonu" ifadeleri üzerine açıklama yaptı. Koreografideki tüfek görseli, Fenerbahçe'nin Rize dönüşü uğradığı silahlı saldırıya gönderme olarak algılandı.

Burak Yılmaz'ın küfürleri Fransa'da manşetlerde! Tecrübeli golcüyü çıldırtan kırmızı kart... Lille'in Troyes deplasmanına 3-0 mağlup olduğu maça Burak Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Kararı ağır bulan tecrübeli santrfor hakemle tartıştı, sahadan çıkarken de ev sahibi takım taraftarlarıyla küfürleşti.