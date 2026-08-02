Fatih Terim'in yeni YouTube programına konuk olan Maurizio Sarri, Fiorentina döneminde deneyimli teknik adamın antrenmanlarını takip ettiğini açıkladı. İtalyan çalıştırıcının "İmparator" sözleri dikkat çekerken, Terim de Sarri'ye övgü dolu ifadelerle karşılık verdi.

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Fatih Terim, futbol kariyerinde edindiği tecrübeleri paylaşacağı yeni YouTube programıyla izleyici karşısına çıktı. "Teknik Direktör | Terim Deneyimi" adıyla yayın hayatına başlayan programın ilk bölümünde dikkat çeken isimlerden biri, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri oldu.

İki deneyimli teknik adam arasında geçen samimi diyaloglar, futbolseverlerin ilgisini çekerken Sarri'nin Fatih Terim'e yönelik sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Fatih Terim

SARRI'DEN FATİH TERİM'E "İMPARATOR" MESAJI

Programda yayınlanan video mesajında Maurizio Sarri, Fatih Terim'e duyduğu saygıyı ve geçmişte yaşadığı bir anısını anlattı. İtalyan teknik adam, Fiorentina döneminde Terim'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba İmparator. Seni büyük bir sevgi ve özlemle hatırlıyorum. Belki bilmiyorsundur ama Floransa'daki antrenmanlarını izlemeye gelirdim. Floransa yakınlarında yaşadığım için ben ve Fiorentina taraftarlarının büyük çoğunluğu seni çok büyük bir sevgiyle hatırlıyoruz. İmparator; kendine iyi bak, hoşça kal ve bol şans."

Sarri'nin özellikle "İmparator" hitabını kullanması ve Fiorentina taraftarlarının Fatih Terim'e duyduğu sevgiden bahsetmesi dikkat çekti.

Maurizio Sarri

TERİM'DEN SARRI'YE ÖVGÜ DOLU YANIT

Sarri'nin mesajının ardından söz alan Fatih Terim, İtalyan teknik adam için övgü dolu ifadeler kullandı. Terim, Sarri'nin futbol anlayışını uzun yıllardır beğeniyle takip ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Sarri hep bu ve buna benzer söylemlerde bulunmuştur. Kendisi benim çok sevdiğim bir meslektaşım ama aynı zamanda oynattığı oyunu da çok beğeniyorum. Her yerde söylüyorum bunu. Karşı karşıya da geldik. Bugün İtalya ve Avrupa'nın en önemli hocalarından biridir bence. Oynattığı oyundan zevk aldığımız bir hocadır. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum benimle ilgili duyguları için."

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