Türkiye Gazetesi

UEFA ülke puanı 16 Eylül! Türkiye kaçıncı sırada? Gelecek sezon Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağımızı belirleyen UEFA ülke puanı her maç sonrası yeniden hesaplanıyor. Son yıllarda Avrupa futbolundaki başarısızlık sebebiyle ilk 20 içerisinde kendimize yer bulamamıştık. Geçtiğimiz yıl ve bu sezon toplanan puanlar ise toparlanma dönemini başlattı. Peki; UEFA ülke puanı nasıl? Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir 400’er, Fenerbahçe 200 puan katkı yaptı ve bu hafta kazandığımız toplam puan 1400 oldu. Böylelikle Yunanistan’ı geride bırakan Türkiye 19. sıraya yükseldi.

SENEYE ŞAMPİYONLAR LİGİNE TAKIM GİDECEK Mİ?

UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek. İlk 15'in altında kalan Türkiye, gelecek sezon 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane eleme oynayacak.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım

UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

* Millî takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

* Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

* Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

UEFA ülke puanı 5 yıl boyunca geçerlidir.