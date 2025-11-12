A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan 'bahis' uyarısı: Kulaklarınızı tıkayın

Türkiye’de yürütülen bahis soruşturmasından A Millî Takım da etkilendi. Galatasaraylı Eren Elmalı’nın yerine Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç kadroya çağrıldı.

İlgili Haber A Milli Futbol Takım kadrosunda 2 sürpriz isim

Riva’da doğal olarak oyuncuların bahis soruşturmasıyla ilgili haberleri takip etmesi teknik direktör Vincenzo Montella’nın dikkatini çekti.

Bir toplantı gerçekleştiren İtalyan teknik adam “Kulaklarınızı tıkayın, sahaya odaklanın. Kısa bir süre sonra bizim için hayati önem taşıyan iki maça çıkacağız. Bütün konsantrasyonun bu maçlar için olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Bahis soruşturmasıyla ilgili konuşan TFF Başkanı “Adaletten taviz vermeden, hak edenin kazandığı bir sistemi tesis etmek için kararlıyız” dedi.

HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi töreninde konuştu. “Sporu temiz ve adil bir ortamda geliştirmek, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak herkesin görevidir” diyen Hacıosmanoğlu ‘Her camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık ve bu anlayıştan ödün vermeyeceğiz. Mücadeleyi sahada yapalım, saha dışında dostluğu güçlendirelim. Millî takımımız dört gün sonra Bulgaristan’ı Bursa’da konuk edecek. 18 Kasım’da İspanya ile deplasmanda oynayacağız. Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz. Kupa bileti alacağımıza inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

KAOS DEĞİL HUZUR İSTİYORUZ

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda adaletin önemine değinerek, “Futbol sadece bir oyun değil, birliğin ve toplumsal barışın ifadesidir. Bu sevince gölge düşürecek her türlü olumsuzluğun karşısında olacağız. Adaletten taviz vermeden, hak edenin kazandığı bir sistemi tesis etmek için kararlıyız. Göreve başlarken adil, şeffaf olacağımızın sözünü verdik. Güçlü bir irade ortaya koyduk. Her takıma ve camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık. Sporu kaosun değil huzurun merkezi hâline getirmek için adil, tarafsız, ilkeli yönetim anlayışını benimsedik ve öyle devam ediyoruz” diye konuştu.

FIFA'YA TRANSFER MÜRACAATI

TFF, alt liglerdeki takımların bahis soruşturması yüzünden kadro sıkıntısı yaşamaması için transfer penceresini açmaya hazırlanıyor. TFF’nin FIFA ve UEFA ile temasa geçtiği onay geldikten sonra transfere izin vereceği belirtildi. Bu arada bahis oynayıp oynamadıkları kontrol edilen 50’ye yakın oyuncunun daha olduğu belirtilirken sevk işlemi yapılan 1.024 futbolcu içinden 46’sının sadece ‘hoş geldin’ bonusuyla bir iki defa bahis oynadığı öğrenildi.