Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da oyuncular Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır, karşılaşmayı değerlendirdi.

"TÜM AVANTAJ BİZDE"

Fenerbahçe ile içeride oynayacaklarına dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı, "İlk öncelikle içeride önemli bir puan kaybettik. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok iyi desteklediler. Kötü oynadık. Yapacak bir şey yok. Tüm avantaj bizde. 2 puan öndeyiz. İçeride oynayacağız rakibimizle. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin. Fiziksel ve mental bir yorgunluk olabilir. Benim düşüncem, herkesin bir tık daha sorumluluk alması lazım. Şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin." ifadelerini kullandı.

"BİR AVANTAJ KAYBETTİK"

Önemli bir avantaj kaybettiklerini söyleyen Uğurcan, "İstemediğimiz bir puan kaybı aslında. Maça iyi başlamıştık. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtıyorduk. İkinci yarı iyi performans sergileyemedik. Golü gördük kalemizde. Bir avantaj kaybettik. Kafamızı kaldırıp bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

"HER AN CİDDİ OLMALISINIZ"

Her maçı ciddiyetle oynamaları gerektiğini belirten Uğurcan Çakır, "5 maç kaldı. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. 2 puan öndeyiz. Avantaj kaybettik. Antrenmanlarda, sahada daha fazlasını vermeliyiz. Futbol ciddi bir oyun. Her an ciddi olmalısınız. Anları iyi oynamazsanız cezalandırılıyorsunuz. Bugün anları iyi oynayamadık. İnşallah kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



