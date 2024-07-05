Acun Ilıcalı duyurdu: Mourinho'nun bir numarası Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak taraftarların yıldız transfer beklentisinin karşılanacağını söyledi. Ilıcalı, "Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz. Daha bitmedi ama son aşamasındayız" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı özel bir televizyon kanalında gündeme dair ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Topuk Yaylası'nda yapılan kampla ilgili izlenimlerini aktaran Acun Ilıcalı, "Milli futbolcularımız orada olmayınca Mourinho aslında takımın geri kalan kısmıyla daha çok ilgilenebildi ve oradan sürpriz 2-3 isimden bahsetti ki şu anda tabii isim olarak bazı futbolcuları ben söylemek istemiyorum çünkü hocamızın bizimle paylaştığı konular bunlar ama taraftarımız şunu bilebilir oradaki futbolcuların kalitesinden çok memnun.

İKİ SÜRPRİZ VAR

“İki tane sürprizim var size” dedi. Daha önce İsmail Yüksek de böyle bir ortamda bir anda bir hazırlık maçıyla parladı ve ondan sonra da takımın değişmezlerinden olmuştu. Mourinho da 2 futbolcu için bunu söyledi, “Çok iyi geliyorlar” dedi. Bu, bizi çok mutlu etti. Onun dışında da kamp çok güzel geçti. Hocamız Türkiye'deki ilk günlerinde futbolcularla kaynaştı, futbolcularımızın da onu sevdiği belli oluyor.Biz de yaptığımız toplantıda transferle ilgili son değerlendirmeleri yaptık. Her şey yolunda gidiyor. Hocamızın istediği gibi gidiyor diyebilirim" diye konuştu.

PLANLAR MEVKİ MEVKİ İŞLİYOR

Taraftarların yıldız transfer beklentisi ve Mourinho'nun istediği isimlerle ilgili ise Acun Ilıcalı, "Bu konularda taraflarımızın şunu çok iyi anlaması lazım; hocamızın istediği bir profil var, o profile uygun oyuncular da tespit edildi. Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz. Daha bitmedi ama son aşamasındayız. Fenerbahçe'nin scout ekibinin hepsinin şu anda Fenerbahçe'ye en uygun, en yıldız oyuncular diye koyduğu liste ve mesela forvet için öyle isimlere “Hayır” dedi ki şaşırdık kaldık.

Neden “hayır” diyor? Anlatıyor, diyor ki “Bu oyuncu oyunun içinde değil. Gol atar mı atar. Bana oyunun içinde oyuncu lazım.” diyor. İsmini söylemek istemiyorum çünkü hiçbir futbolcu için değerlendirmeyi dışarıya karşı söylemek bize yakışmaz. Ama hocamızın kafasında bir plan var ve o plana uygun bir numaralı oyuncu inşallah geliyor.

Başka bir mevkide yine bir plan var. O plana göre hızlı bir sol açık istiyor gibi düşün. Adam eksilten sol açık istiyor. Buna göre bir sol açık düşünüyor oraya da ona göre bir isim gelecek. Taraftarımızın bu konuda biraz şöyle düşünmesi lazım; dünyada kariyeri en yüksek hocalardan biri, Türkiye'ye gelmiş en yüksek kariyerli bir hocaya kendimizi emanet etmek zorundayız. Biz burada şunu yapalım, “Hocam olmaz sen bunu dene” mi diyelim? Ona saygı duyuyoruz diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"BATSHUAYİ REDDETMEDİ"

Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesi ile yaşanan süreç hakkında da konuşan Ilıcalı, "Batshuayi, Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Fenerbahçe istese Batshuayi'nin sözleşmesi bitmeden uzatırdı. Fenerbahçe uzatmak istedi, Batshuayi reddetti” gibi bir durum olmadı.

Sezon sonuna geldiğimiz zaman Batshuayi bir talepte bulundu Fenerbahçe'den. Biz de kulübün çıkarları için bu rakamın Batshuayi'ye verilmemesi gerektiğini düşündük. Batshuayi, bizim zaten üçüncü forvetimiz olacaktı eğer kalsaydı. Şimdi düşünsenize; bir yıldız forvet getireceğiz, dünya markası Dzeko var, Batshuayi zaten bu sıralamada üçüncü oluyor. Üçüncü gördüğümüz futbolcu bizden ciddi bir para istemiş, biz de diyoruz ki, “Kusura bakma bu parayı sana veremiyoruz.” Biz bunu vermeyince Batshuayi “Tamam” diyerek “Başka kulübe gideceğim” dedi. Bunu da zaten menajeri net olarak Mario'ya söylüyor. Mario'nun cevabı da “Yolunuz açık olsun” oluyor. Onun üzerine Batshuayi gidiyor. Buradan ne sonuç çıkıyorsa çıkarsın insanlar ama iki kere ikiyi kimse 5 yapamaz, başka bir anlam yüklemeye gerek yok" şeklinde konuştu.