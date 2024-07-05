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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "şüpheli sıfatıyla" ifadeye çağrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, &quot;şüpheli sıfatıyla&quot; ifadeye çağrıldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Maç gecesi yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "şüpheli sıfatıyla" ifadeye çağrıldı - 1. Resim

BUGÜN ADLİYEYE GELMELERİ BEKLENİYOR 

Koç ve Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade işlemleri için gelmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrılmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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