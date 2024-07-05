Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "şüpheli sıfatıyla" ifadeye çağrıldı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 10:34 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Maç gecesi yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.