Acun Ilıcalı'nın takımında kaos! Yumruklar havada uçuştu, istifa geldi

Slovenya’nın köklü kulüplerinden Maribor’da sular durulmuyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüpte, antrenman sırasında yaşanan kavga ortalığı karıştırdı. Oyuncular arasında çıkan gerginlik, teknik direktör Radomir Djalovic’in istifasına kadar uzandı.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Sloven basınında yer alan haberlere göre, Maribor’un önemli oyuncularından Omar Rekik ile bir dönem Süper Lig’de Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, idman sırasında birbirine girdi. Tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşmesiyle ortam gerildi. Yumrukların konuştuğu olayda, teknik direktör Radomir Djalovic de hedef oldu.

"BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Takımın başına yalnızca iki hafta önce getirilen Karadağlı teknik adam, yaşananları büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi. Disiplinsizliğe tahammül göstermeyen Djalovic, olayın ardından kulüp yönetimine istifasını sundu.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Tuğberk Tanrıvermiş’in ayrılığı sonrası göreve başlayan Djalovic’in da kısa sürede görevini bırakması, Maribor’da teknik direktör krizini yeniden gündeme getirdi. Kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.