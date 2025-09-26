Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'nın takımında kaos! Yumruklar havada uçuştu, istifa geldi

Acun Ilıcalı'nın takımında kaos! Yumruklar havada uçuştu, istifa geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;nın takımında kaos! Yumruklar havada uçuştu, istifa geldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Sloven kulübü Maribor'un antrenmanında kavga çıktı. İki futbolcu yumruk yumruğa birbirine girerken, takım içindeki kaos sonrası teknik direktör Radomir Djalovic istifa etti.

Slovenya’nın köklü kulüplerinden Maribor’da sular durulmuyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüpte, antrenman sırasında yaşanan kavga ortalığı karıştırdı. Oyuncular arasında çıkan gerginlik, teknik direktör Radomir Djalovic’in istifasına kadar uzandı.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Sloven basınında yer alan haberlere göre, Maribor’un önemli oyuncularından Omar Rekik ile bir dönem Süper Lig’de Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, idman sırasında birbirine girdi. Tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşmesiyle ortam gerildi. Yumrukların konuştuğu olayda, teknik direktör Radomir Djalovic de hedef oldu.

"BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Takımın başına yalnızca iki hafta önce getirilen Karadağlı teknik adam, yaşananları büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi. Disiplinsizliğe tahammül göstermeyen Djalovic, olayın ardından kulüp yönetimine istifasını sundu.

Acun Ilıcalı'nın takımında kaos! Yumruklar havada uçuştu, istifa geldi - 1. Resim

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Tuğberk Tanrıvermiş’in ayrılığı sonrası göreve başlayan Djalovic’in da kısa sürede görevini bırakması, Maribor’da teknik direktör krizini yeniden gündeme getirdi. Kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekmek ve simit zamlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı - SporAlanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandıSosyal medyada "50 bin TL'lik maç" konuşuluyor! İşte Galatasaray - Liverpool bilet fiyatları... - Spor50 bin TL'lik maç gündeme oturduSinan Engin'den "veda" kararı: "Artık yeter" diyerek açıkladı!  - SporSinan Engin'den veda kararı: "Artık yeter" diyerek açıkladıAncelotti'den yıllar sonra Chelsea itirafı: Abramovich'e göre Mourinho tükenmiş biriydi! - SporMourinho yüzünden işinden olmuş! "Jose tükenmiş biriydi"TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan FIFA, UEFA ve tüm federasyonlara mektup: İsrail derhâl menedilsin - SporFIFA, UEFA ve tüm federasyonlara mektupDursun Özbek'ten Liverpool açıklaması: Kazanmak için sahaya çıkacağız - SporBaşkan Özbek'ten Liverpool mesajı: Puan hedefini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...