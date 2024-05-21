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Adanaspor resmen satılıyor! Görüşmelerin şeffaf yürütüleceği açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adanaspor resmen satılıyor! Görüşmelerin şeffaf yürütüleceği açıklandı
Adanaspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün satışına yönelik görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulübün yeni sahibi iş insanı Ergin Göreli olacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim adına Adanaspor'un geleceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapma gereksinimi duyulduğu belirtildi.

TÜM GÖRÜŞMELER ŞEFFAF YÜRÜTÜLECEK

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, iş adamı Ergin Göleli ile Adanaspor'un satışıyla ilgili görüşmelere başlanmıştır. Bu süreçte, kulübümüzün menfaatleri ve geleceği her zaman ön planda tutulacak olup, tüm görüşmeler şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleşecek olan bu süreçle ilgili gelişmeler düzenli olarak paylaşılacaktır. Adanaspor yönetimi olarak, desteklerinizin ve anlayışınızın bu önemli süreçte bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isteriz."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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