Senegal, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunun Fas'a verildiğini duyurmasının ardından kriz çıkaracak bir harekete imza attı.

CAF Temyiz Kurulu'ndan 17 Mart'ta yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan ve Senegal'in 1-0 kazandığı final karşılaşmasında Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar verildiği duyurulmuştu.

KUPAYI ORDUYA TESLİ ETTİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, sembolik bir jestle kupayı askerlere teslim ederek ülkesinin kupayı geri vermeyeceği mesajını verdi. Kupayı elinde tutan Thiaw'ın, daha sonra askeri üssünde görevli askerlere teslim ettiği görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu.

SENEGAL KARARI KABULLENMİYOR

Thiaw'ın kupayı adeta "güvence altına" alır gibi askerlere teslim etmesi, Senegal'in karara karşı resmi ve kurumsal bir duruş sergilediğinin göstergesi olarak yorumlandı. Ülkede kamuoyu, sahada kazanılan şampiyonluğun masa başında alınamayacağını savunuyor.

FEDERASYON BAŞKANI SİNYALİ VERMİŞTİ

Senegal Futbol Federasyonu (FSF) Başkanı Abdoulaye Fall, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunu Senegal'den alarak Fas'a vermesi kararı karşısında, Senegal'in sahada kazandığı zaferi savunmaya devam edeceğini söylemişti.

"SENEGAL DİK DURMAYA DEVAM EDECEK"

Karara ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuruda bulunacaklarını belirten Fall, mahkemenin söz konusu kararı iptal edeceğine inandıklarını söyledi.

Fall, Fas'a "masa başında verilen şampiyonluğun" hukuka aykırı olduğunun da altını çizerek "Senegal dik durmaya devam edecek ve alnının akıyla sahada kazandığı bu zaferi sonuna kadar savunacak." dedi.

