Bundesliga ekibi Eintracht Frankurt'ta Can Uzun krizi yaşanıyor. Teknik direktör Albert Riera'nın maç sonu açıklaması gündem olurken; Alman basını tarafından milli futbolcunun transferi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, Köln karşısında 90 dakika yedek kulübesinde otururken; maç sonrası teknik direktör Albert Riera tarafından kamuoyu önünde eleştirildi.

"ALBERT'İN TAKIMINDA OYNAYAMAZSINIZ"

Riera, bir basın mensubunun Can Uzun'un neden süre almadığına dair sorusuna, "Topla ne kadar iyi olursanız olun; eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben 'komple' oyuncular istiyorum; hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı. Ne yapması gerektiğini biliyor; bunu bana değil, istenenleri takıma verdiğinde sahada olacak" cevabını verdi.

BEKLENTİ 80 MİLYON EURODAN 40 MİLYON EUROYA İNDİ

Alman basını, bu krizin ardından Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için 80 milyon euroluk bonservis beklentisini değiştireceği yazdı. Kırmızı-siyahlı kulübün, teklif gelmesi halinde 20 yaşındaki futbolcunun 40-45 milyon euroya satışına onay verebileceği aktarıldı.

Can Uzun'u takip eden İtalyan devi Milan'ın, krizi fırsata çevirerek, yaz aylarında bir hamle yapabileceği belirtildi.

2024 yazında 11 milyon euro bonservis karşılığında Nürnberg'den transfer olan Can Uzun, Bundesliga ekibiyle 2 sezonda toplam 53 maça çıktı ve 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

