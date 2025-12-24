Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta mücadelesinde Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında konuk ettiği Aliağa Futbol ile 2-2 berabere kalarak gruplara birer puanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Aliağa Futbol, Iğdır Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan ve temposu yüksek geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, her iki ekip de turnuvaya bir puanla başladı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Hakan Ülker, Kurtuluş Aslan, Ramazan Ufuk Avdaş

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk (Dk. 45 Burak Bekaroğlu), Eysseric (Dk. 65 Oğuz Kaan Güçtekin), Abdul Malik Yılmaz (Dk. 65 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Mendes), Conte, Caner Cavlan, Eyüp Akcan, Özder Özcan, Koita (Dk. 86 Beraat Keser), Serkan Asan (Dk. 11 Cebrail Karayel)

Aliağa Futbol: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Asil Adıgüzel), Mustafa Saymak (Dk. 90 Emir Saral), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz, Kerem Paykoç (Dk. 65 Erhan Kartal), Necati Özdemir, Yunus Emre Kahya (Dk. 78 Furkan Say), Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere (Dk. 90 Serhat Dayan)

Goller: Dk. 37 Veli Çetin, Dk. 90 Ahmet İlhan Özek (Aliağa Futbol), Dk. 38 Özder Özcan, Dk. 73 Rotariu (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eysseric, Dk. 87 Koita, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 29 Göktuğ Yılmaz, Dk. 61 Kerem Paykoç (Aliağa Futbol)

