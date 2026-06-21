2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Wilfried Singo, oyuna devam edemedi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

ALMANYA GERİ DÖNDÜ

Toronto'daki BMO Field'da oynanan müsabakada 1-0 geriden gelen Almanya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Yannick Kessie'nin golüyle öne geçti. Almanya, 68 ve 90+4. dakikada Deniz Undav'ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu skorla puanını 6 yapan Panzerler, son 32 turuna yükseldi. Fildişi Sahili ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

SİNGO DEVAM EDEMEDİ

Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta Galatasaraylı Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Wilfried Singo, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Doue'ye bırakan Wilfried Singo, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Fildişi Sahili oyuncuları, Singo'ya destek oldu.

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