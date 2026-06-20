2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1'lik skorla bozguna uğratarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi.

NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hollanda, İsveç'i 5-1'lik skorla yendi.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikalarda Brian Brobbey, 47 ve 54. dakikalarda Cody Gakpo ile 89. dakikada Crysencio Summerville attı. İsveç'in tek golü ise 59. dakikada Anthony Elanga'dan geldi.

Hollanda - İsveç

HOLLANDA ZİRVEYE

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 4'e yükseltti, İsveç ise 3 puanda kaldı. F Grubu'nun son hafta maçlarında Hollanda, Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya karşısında sahaya çıkacak.

GAKPO TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Cody Gakpo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 100. golüne imza attı.

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