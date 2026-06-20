Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Almanya'da teknik patron Julian Nagelsmann, Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin Curaçao maçında olduğu gibi Fildişi Sahili karşılaşmasında da ilk 11'de yer alacağını söyledi.

"YEDEK BIRAKMAK İÇİN BİR NEDEN YOK"

38 yaşındaki Alman teknik adam, "Leroy Sane, antrenmanlarda iyi performans gösterdi. Ben kamuoyunun etkisinde kalacak birisi değilim. Onu yedek bırakmak için bir neden göremiyorum" sözlerini sarf etti.

Julian Nagelsmann

Nagelsmann, "Sane özgüvenini bizden alıyor çünkü onu oynatıyoruz. Fildişi Sahili (20 Haziran TSİ 23.00) karşısında da iyi bir maç çıkaracak" şeklinde konuştu.

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