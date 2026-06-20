Türkiye Gazetesi
Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile kozlarını paylaştı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı netice setinde 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Ankara etabında 3'te 3 yaptı.
VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Türkiye, organizasyonda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Almanya 6 karşılaşmada 1 galibiyet ve 5 yenilgi aldı.
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