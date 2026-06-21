Şişecam’ın İstanbul’da düzenlediği 40. Uluslararası Cam Konferansı’nda enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve yapay zekânın etkileri ele alındı. IEA Başkanı Fatih Birol, dünyada “elektrik çağına” geçildiğini vurgulayarak enerji politikalarında yeni stratejilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şişecam cam sektöründe küresel bilgi paylaşımı ve inovasyonun en köklü platformlarından biri olan Şişecam Uluslararası Cam Konferansı’nın 40’ıncısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Bu yıl “United to Innovate: A Future-Focused Transformation of Energy & Glass” temasıyla düzenlenen konferans sektörün lider isimlerini, akademiyi ve teknoloji dünyasını bir araya getirdi. Konferansta konuşan Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, sektörün dönüşümüne dikkat çekerek, “Camı daha işlevsel, sürdürülebilir ve hafif üretme arayışı bizim için bitiş çizgisi olmayan bir yolculuk. Özellikle sürdürülebilirlik artık uzun vadeli bir vizyon değil, tüm değer zincirimizi şekillendiren temel bir dönüşüm ajandası. Bu yapının beraberinde getirdiği çevresel ve operasyonel zorluklara karşı sektör olarak ortak akılla, inovasyonla ve güçlü iş birlikleriyle somut çözümler üretmemiz kaçınılmaz. Şişecam olarak hedefimiz, 50 yıllık köklü AR-GE birikimimizle bu sektörel çözümlere öncülük etmek. Şişecam Uluslararası Cam Konferansı da bu hedefe ilerlememizi destekleyen önemli bir platform” dedi.

Etkinliğin ana konuşmacısı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol ise “Ülkeler enerji sistemlerini elektriğe dönüştürüyorlar. Elektrik değerli hâle gelecek ve yenilenebilir ile nükleer enerji ilerleme gösterecek. Ekonomimiz, sosyal yaşantımız enerjiyle tetikleniyor. Petrol ve gazdan sonra yavaş yavaş elektrik dönemine geliyoruz. Bu artışın tetikleyici unsurlarından biri yapay zekâ. Veri merkezleri 7/24 elektriğe ihtiyaç duyuyor. İkincisi elektrikli araçlar.

Beş yıl önce dünyada satılan araçların yüzde 5’i elektrikliyken bugün bu oran yüzde 30. Üçüncü tetikleyici ise klimalar. İklim değişiklikleri ve sıcaklıkların artması klima kullanımını ciddi oranda artırıyor. Bu üç unsur elektrifikasyon için en önemli tetikleyiciler. Biz bu çağa elektrik çağı diyoruz. Enerji krizi konusunda kurumlar ve devletler doğru stratejiler kurmalı, güvenilir ortaklar edinmeli ve daha ödenebilir bir şekilde elektrik üretilmeli” diye konuştu.



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