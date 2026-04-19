Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Özbeyli Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler, üst üste üçüncü maçında puan kaybı yaşadı ve üçüncülüğe geriledi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 60'da Emirhan Acar ve 63'te Badji kaydetti.

AMEDSPOR İLK 2 ŞANSINI ZORA SOKTU

Bu skorla 56 puana yükselen Bandırmaspor, 7. sırada yer aldı ve play-off iddiasını sürdürdü. Süper Lig'e çıkma yolunda kritik bir mağlubiyet yaşayan Amedspor ise 72 puanla üçüncülüğe geriledi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 84 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk. 84 Mucahit Albayrak), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 90+1 Yusuf Can Esendemir), Emirhan Acar (Dk. 67 Oğuz Ceylan), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Dk. 87 Tarkan Serbest), Cem Üstündağ (Dk. 87 Hasani), Mehmet Murat Uçar, Traore (Dk. 65 Dia Saba), Mehmet Yeşil, Moreno (Dk. 69 Dimitrov), Afena-Gyan, Syrota, Diagne, Celal Hanalp

Goller: Dk. 60 Emirhan Acar, Dk. 63 Badji (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 39 Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 49 Enes Aydın, Dk. 70 Oğuz Ceylan, Dk. 88 Arda Özçimen (Bandırmaspor), Dk. 73 Sinan Kurt, Dk. 87 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Haberle İlgili Daha Fazlası