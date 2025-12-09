Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u 108-105 yendi. Indiana Pacers, Sacramento Kings'i 116-105 mağlup etti. San Antonio Spurs, deplasmanda New Orleans Pelicans'a karşı 135-132'lik skorla galip geldi.

NBA'de geceye yıldızların yüksek performansları ve nefes kesen mücadeleler damga vurdu. Anthony Edwards’ın 40 sayılık etkileyici oyununa rağmen Minnesota Timberwolves, sahasında Phoenix Suns’a 108-105 mağlup oldu. Indiana Pacers, Russell Westbrook’un triple-double’ına karşın Sacramento Kings’i 116-105 yenmeyi başarırken; San Antonio Spurs ise New Orleans Pelicans deplasmanından 135-132’lik kritik bir galibiyetle ayrıldı.

ANTHONY EDWARDS'IN ÇABASI YETMEDİ

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Timberwolves, Target Center'da Suns'ı ağırladı. Mark Williams 22, Collin Gillespie 19 ve Dillon Brooks 18 sayıyla oynayarak Suns'ın 14'üncü galibiyetinde öne çıktı. Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 40 ve Julius Randle'ın 21 sayısı, sezonun 9'uncu mağlubiyetini engelleyemedi.

Anthony Edwards 40 sayı attı

WESTBROOK'DAN "TRİPLE-DOUBLE"

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'ta ağırladığı Sacramento Kings'i 116-105 mağlup etti. Andrew Nembhard 28 sayı, 12 asist, Bennedict Mathurin 25 ve Pascal Siakam 23 sayıyla ev sahibi ekibin 6'ncı galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu sezon 18'inci yenilgisini yaşayan Kings'te Russell Westbrook, 24 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Konuk takımda DeMar DeRozan 20, Zach LaVine ise 16 sayı kaydetti.

Russell Westbrook, 24 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi

SPURS DEPLASMANDA GÜLDÜ

San Antonio Spurs, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 135-132'lik skorla geçti. Spurs'te Harrison Barnes 24 ve Dylan Harper 22 sayıyla takımının 16'ncı galibiyetine katkı sağladı. Sezonun 22'nci mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta çaylak oyuncu Derik Queen, 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.

San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans'a karşı 135-132 galip geldi

Haberle İlgili Daha Fazlası