Arjantin ile dünya şampiyonu olmuştu! Galatasaray'dan sol beke dev hamle

Sezon başı Leipzig'den kiralanan Angelino ile yollarını ayıran Galatasaray, aradığı ismi Arjantin'de buldu. Sarı-kırmızılılar Fransa'da Lyon formasını terleten Nicolás Tagliafico ile görüşmelere başladı.

Ara transfer döneminde Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağıran Galatasaray, sol ve sağ bek bölgelerine yapacağı hamleler için harekete geçti.

Sacha Boey'i 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satan Sarı-kırmızılılar, Roma'dan Zeki Çelik'i kiralamak için devreye girdi.

SOL BEKE ARJANTİNLİ TAGLIAFICO

İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdüren Aslan, sol bek için de Lyon'dan Nicolas Tagliafico'yu belirledi.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası zaferi yaşayan 31 yaşındaki oyuncu için yapılan ilk teklifin reddedildiği öğrenildi.

Bu sezon Lyon'da 17 maça çıkan Arjantinli yıldız, 1 gol ve asist katkısında bulundu.

Fransız ekibiyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tagliafico için 2 Şubat'a kadar yoğun çaba sarfedilmesi bekleniyor.

DUBOIS GERİ İSTENDİ

Galatasaray, sezon başı Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'i geri istemesine rağmen İstanbul ekibinden olumsuz cevap aldığı belirtildi.

Oyuncuyu bırakmaya razı olmayan İstanbul ekibinin sözleşme feshi için 250 bin euro istediği konuşuluyor.