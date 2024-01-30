Galatasaray'a bir veda daha! Angelino yeni kulübüne imzayı attı

İtalyan devi Roma, sezon başından bu yana Galatasaray forması giyen Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Rekor bonservis ile Sacha Boey'i Alman devi Real Madrid'e gönderen Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başında büyük umutlarla sarı kırmızılılara kiralanan Angelino, kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalyan devi Roma'ya gönderildi.

SATIN ALMA OPSİYONU DA ELLERİNDE

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusunun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu. Öte yandan İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Angelino, "İnanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI

Takımdan ayrılan Angelino için veda mesajı yayımlayan Galatasaray Kulübü ise mesajda "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 8 maçta görev alan ve 1 asist yapan İspanyol sol bek, Avrupa arenasında ise 11 maçta 1 gol kaydetti.