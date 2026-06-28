Lionel Messi'nin son Dünya Kupası heyecanı Arjantin'de saha dışına da taşındı. Koleksiyoncular, Panini'nin nadir bulunan altın Messi çıkartmasını bulabilmek için yüzlerce dolar harcarken, ülkede çıkartma takas pazarı adeta dev bir ekonomiye dönüştü.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Arjantin'de futbol heyecanı yalnızca sahada yaşanmıyor. Milli takım kaptanı Lionel Messi'nin kariyerindeki altıncı ve son Dünya Kupası'na çıkacak olması, ülkede Panini çıkartmalarına olan ilgiyi zirveye taşıdı. Koleksiyoncuların en büyük hedefi ise Messi'nin nadir bulunan altın çıkartmasına sahip olmak.

Messi'nin nadir bulunan altın çıkartması

Bloomberg'te yer alan habere göre, Başkent Buenos Aires'teki tarihi Parque Rivadavia Parkı, her hafta sonu yüzlerce çocuk ve yetişkini ağırlıyor. Koleksiyoncular burada Dünya Kupası albümlerini tamamlayabilmek için çıkartmalarını takas ediyor, alıp satıyor.

14 yaşındaki Franco Logiurato, albümünü tamamladığını ancak asıl hedefinin altın Messi çıkartması olduğunu söyledi.

"Onu bulursam ömrüm boyunca saklayacağım. Benimle birlikte uyuyacak." diyen Franco, babasının albümü tamamlamak için neredeyse bir aylık maaşını harcadığını anlattı.

Messi'nin nadir bulunan altın çıkartması

ALTIN MESSİ SERVET DEĞERİNDE

Bu yılki Panini Dünya Kupası albümünde 980 standart çıkartmanın yanı sıra yıldız futbolcular için mor, bronz, gümüş ve altın renklerinde hazırlanan 20 özel koleksiyon çıkartması da bulunuyor. Şirketin verdiği bilgiye göre yaklaşık her 100 paketten yalnızca birinde bu özel çıkartmalardan biri çıkıyor.

Messi'nin son Dünya Kupası olması nedeniyle altın versiyonu koleksiyoncular arasında en çok aranan parça haline geldi.

Çıkartmalara olan yoğun talep nedeniyle Arjantin'de bazı büfelerde stok sıkıntısı yaşanırken, tavsiye edilen satış fiyatı yaklaşık 1,40 dolar olan paketler 2,10 dolara kadar alıcı buluyor.

Lionel Messi

ÇOCUKLAR GÜNDE 100 DOLAR KAZANABİLİYOR

25 yaşındaki koleksiyoncu Tomás Mingrone, hafta sonlarını çıkartma alıp satarak geçirdiğini belirterek bu pazarın adeta küçük bir ekonomi oluşturduğunu söyledi.

"Burada 12-13 yaşındaki çocukların günde 100 dolar kazandığını görebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz." ifadelerini kullanan Mingrone, özel çıkartma bulunan paketleri ayırt edebildiğini ve açılmamış halde yaklaşık 17,5 dolara sattığını öne sürdü.

Yaklaşık 20 bin paket açtığını söyleyen Mingrone, bugüne kadar yalnızca iki kez altın Messi çıkartmasına rastladığını belirtti.

Lionel Messi

ALTIN MESSİ İÇİN DÜNYA YILDIZLARI FEDA EDİLDİ

22 yaşındaki Santiago Arce ise altın Messi çıkartmasını elde eden şanslı koleksiyonculardan biri oldu. Arce, bu çıkartmaya sahip olabilmek için Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Mohamed Salah ve Jude Bellingham'ın özel çıkartmalarının yanı sıra 10 parlak ve 25 standart çıkartmasını takas etti.

Şimdi ise altın Messi çıkartmasını yaklaşık 140 dolara satışa çıkarmış durumda.

"Her özel çıkartmanın ayrı bir hikâyesi var. Her biri kazanılmış bir savaş gibi." diyen Arce, koleksiyon tutkusunu bu sözlerle anlattı.

Lionel Messi

MESSİ'NİN ÇOCUKLARI DA KOLEKSİYON YAPIYOR

Lionel Messi de kısa süre önce verdiği röportajda çocuklarının Dünya Kupası albümünü tamamlamak için çıkartma biriktirdiğini açıklamıştı. Öte yandan 11 yaşındaki Tahiel Cortez ise paketten standart Messi çıkartmasını çıkardığında büyük sevinç yaşadı.

"İnanamıyorum, Messi çıktı!" diyen küçük koleksiyoncu, albümünü tamamlamak için hâlâ 120 çıkartmaya ihtiyacı olduğunu söylese de o an bunun hiçbir önemi olmadığını ifade etti.

Panini, 15 Temmuz'dan itibaren koleksiyoncuların albümlerini tamamlayabilmesi için standart çıkartmaları tek tek satışa sunacağını açıkladı. Ancak büyük ilgi gören özel koleksiyon çıkartmaları bireysel olarak satışa çıkarılmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası