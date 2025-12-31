İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Arsenal, liderlik koltuğunu korumak için çıktığı maçta Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Ligde son 3 maçını tek gollü farkla kazanan Arsenal, ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle Aston Villa'nın 11 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Premier Lig’in 19. haftasındaki zirve mücadelesinde Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Arsenal, 4-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel Magalhaes, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Konuk ekip Aston Villa'nın tek golünü 90+4'te Ollie Watkins attı.

VILLA'NIN 11 MAÇLIK SERİSİ SON BULDU

Bu galibiyetle Arsenal, puanını 45'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Tüm kulvarlarda 11 maç sonra mağlup olan Aston Villa ise 39 puanla üçüncü sırada kaldı.

SONRAKİ RAKİP BOURNEMOUTH

Arsenal, Premier Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

İngiliz ekibi Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026 tarihinde Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak.

