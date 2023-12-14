Bakanlar ve TFF yönetimi devreye girdi! Lig başlıyor, haydi hakemler sahaya

14 Aralık 2023 07:39 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 07:41

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL'IN HABERİ - Türk futbolunun tekmelendiği ve yumruklandığı son günlerde sıcak gelişmeler yaşandı. Ankara’da A.Gücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e saldırısı sonrası bütün liglere süresiz ara verilmişti. Hakemler de meslektaşına yapılan çirkin saldırı sonrası maçlara çıkmak istemediklerini duyurdu. Meler’i hastanede ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, aynı zamanda hakemlerle de görüşüp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir an önce liglerin başlamasını istediğini ve bu konuda TFF ile görüşüp uzlaşmalarını talep etti. Bu gelişme üzerine TFF Başkan Vekili Müslüm Özmen hakemleri aradı.

GECE OTELDE ZİRVE

Ankara’da saatler önceki gece 22.00’yi gösterirken Hamit Altıntop dışındaki TFF yönetimi tam kadro Süper Lig’de görev alan dokuz hakemle bir araya geldi. Görüşmedeki hakemler Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Şansalan, Bahattin Şimşek, Kadir Sağlam, Serkan Tokat, Burak Pakkan, Emre Eyisoy ve Serkan Tokat’tı. Ve hakemler maçlara çıkmaları konusundaki TFF yönetiminin telkinine karşı “Biz şu anda kendi başımıza bir karar alamayız. 25 hakemiz. Bu şartlarda ve ortamda maçlara çıkmak istemiyoruz” görüşünü bildirdi. Ancak kesin bir ikna olmamasına rağmen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dün “Ligler başlıyor” dedi.

BAZILARI ÇIKMAYABİLİR

Hakemlerin isteği ise Ankara’da görüştükleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği “Sizin sonuna kadar arkanızdayız. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) bize talimat verdi. Her türlü hakkınızı ve hukukunuzu koruyacağız” sözünün TFF nezdinde de verilmesi ve güven hissetmeleri. Ligleri başlatma kararı alan TFF yönetimi, Süper Lig hakemlerini hafta sonu eşleriyle birlikte Riva’da kampa alacak ve maçlara çıkmaları konusunda iknaya çalışacak. Ancak bazı hakemlerin moralsiz oldukları yönünde mazeret bildirmeleri de gündemde. Bu arada Süper Lig hakemleri acil koduyla bugün için Riva’ya seminere çağrıldı.

HAKEMLERİN TALEPLERİ: TAYİNLERİ ALGORİTMA YAPMASIN

Süper Lig hakemleri, cumartesi ve pazar günü Riva’da gerçekleştirilecek kampta TFF’den bazı taleplerde bulunacak. O talepler ise şöyle:

1. Tayinleri algoritma yapmasın.

2. Yabancı eğitimciler gözden geçirilsin ve eğitimde bir standart olsun.

3. Kulüplerin ‘O hakem düdüğünü asacak’, ‘Bizim maçlarımıza verilmesin’ şeklindeki çıkışları TFF’de karşılık bulmasın. Kulüplere bu tip sözler verilmesin.

4. TFF veya MHK’dan kulüp talepleri sonrası dinlendirme ya da klasman düşürülme gibi tedirgin edecek açıklamalar yapılmasın.

16. HAFTA 10 OCAK'TA! LİG 17. HAFTA İLE BAŞLAYACAK

TFF yönetimi dün liglerin başlaması yönünde karar alırken detaylandırma da yaptı. Hafta sonunun maçları 9-10-11 Ocak’a kaydırılacak. 10 Ocak’ta oynanması gereken Türkiye Kupası için ise 16-17 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Salı günü ise daha önce duyurulduğu gibi Süper Lig’de 17. hafta maçlarının startı verilecek.

SÜPER LİG’DE 17. HAFTA

19 Aralık Salı

17.00 Başakşehir-Sivasspor

20.00 İstanbul-Trabzon

20.00 G.Antep-A. Demir

20 Aralık Çarşamba

17.00 Kayseri-Fenerbahçe

20.00 G.Saray-Karagümrük

20.00 Antalya-Kasımpaşa

21 Aralık Perşembe

17.00 Samsunspor-Konyaspor

17.00 Çaykur Rize-Pendik

20.00 Beşiktaş-Alanyaspor

20.00 A.Gücü-Hatayspor