Fransız devi Paris Saint-Germain, daha önce 250 milyon euro bonservis bedeli önerdiği Barcelona’nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal için yeni bir transfer teklifine hazırlanıyor.

Paris Saint-Germain'in, Barcelana forması giyen Lamine Yamal için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı. Fransız kulübü, güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu için 350 milyon euro bonservis ödemeye hazır.

LAPORTA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Her ne kadar Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, altyapıdan yetişen ve 3 sezondur A takımda forma giyen Lamal'ı satma taraftarı olmasa da, PSG'nin yeni teklifine vereceği cevap merak konusu oldu.

40 MAÇTA 21 GOL, 16 ASİST

İspanyol yıldız, bu sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kural Kupası ve Süper Kupa'da toplam 40 karşılaşmada görev yaptı. 18 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 3297 dakikada 21 gol ve 16 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası