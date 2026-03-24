Barcelona'nın yıldızı için görülmemiş bonservis: Dev kulüp fiyat artırdı
Fransız devi Paris Saint-Germain, daha önce 250 milyon euro bonservis bedeli önerdiği Barcelona’nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal için yeni bir transfer teklifine hazırlanıyor.
Spor 50 dk önce
Fransız devi Paris Saint-Germain'in, Barcelona'dan Lamine Yamal için 350 milyon euroluk teklif sunmaya haırlandığı belirtildi.
- Paris Saint-Germain, güncel piyasa değeri 200 milyon euro olan Barcelona forması giyen Lamine Yamal için 350 milyon euro bonservis ödemeye hazır.
- Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, altyapıdan yetişen oyuncuyu satma taraftarı değil.
- Yamal, bu sezon 40 maçta 21 gol ve 16 asist kaydetti. 18 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 3297 dakikada bu skor katkısını verdi.
Paris Saint-Germain'in, Barcelana forması giyen Lamine Yamal için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı. Fransız kulübü, güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu için 350 milyon euro bonservis ödemeye hazır.
LAPORTA'NIN KARARI BEKLENİYOR
Her ne kadar Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, altyapıdan yetişen ve 3 sezondur A takımda forma giyen Lamal'ı satma taraftarı olmasa da, PSG'nin yeni teklifine vereceği cevap merak konusu oldu.
40 MAÇTA 21 GOL, 16 ASİST
İspanyol yıldız, bu sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kural Kupası ve Süper Kupa'da toplam 40 karşılaşmada görev yaptı. 18 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 3297 dakikada 21 gol ve 16 asistlik skor katkısı verdi.
