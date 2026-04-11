Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Tüm gollerin ilk yarıda atıldığı karşılaşmayı ev sahibi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı. Turuncu-lacivertli ekibin gollerini 9'uncu ve 40'ıncı dakikalarda Shomurodov ve 42'nci dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Bu skorla Başakşehir puanını 47'ye yükselterek maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 15'inci sırada ve 25 puanda kalarak küme düşme potasında bulunmakta.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi (Dk. 59 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 81 Selke), Brnic, Bertuğ Yıldırım (Dk. 59 Crespo)

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 77 Samed Onur), Tongya (Dk. 62 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Niang), Onyekuru (Dk. 46 Traore), Koita (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu)

Goller: Dk. 9 ve 40 Shomurodov, Dk. 42 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Ali Şahiner, Dk. 27 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Traore (Gençlerbirliği)

Haberle İlgili Daha Fazlası