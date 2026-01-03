Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ayrılığın hemen ardından Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor’a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun başında transfer olduğu RAMS Başakşehir'de 23 resmi müsabakada forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.

