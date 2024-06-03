Basketbolda finalin adı belli oldu! Devler karşı karşıya gelecek
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko ile BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Fenerbahçe, deplasmandaki maçı da kazanarak seriyi 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan maçı 77-86 Fenerbahçe kazandı.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Serinin ilk 2 maçını sahasında kazanan Fenerbahçe, deplasmanda aldığı bu galibiyetle seriyi 3-0 noktaladı ve adını finale yazdırdı. Sarı-Lacivertliler, Pınar Karşıyaka'yı eleyen Anadolu Efes ile final serisinde karşı karşıya gelecek.
BASKETBOL FİNAL SERİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği final serisinin maçının tarihi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi