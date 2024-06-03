Basketbolda finalin adı belli oldu! Devler karşı karşıya gelecek

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 22:39 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 22:44 - Güncelleme:

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko ile BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Fenerbahçe, deplasmandaki maçı da kazanarak seriyi 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.