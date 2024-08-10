Batsman vizyonda! Cimbom son dakikada kabustan döndü

Sezona Süper Kupa hezimetiyle başlayan sarı kırmızılılar, sezonun açılış maçında Mendes’in golüyle geriye düştü. Kilama’nın sebep olduğu penaltıyı İcardi gole çevirip tabelayı eşitledi, 90’da yeni transfer Batshuayi son sözü söyledi.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun açılış maçında kendi sahasında, geçen sezon ligde kalmayı son haftalarda garantileyen Hatayspor’u konuk etti. Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı alınan ağır yenilginin yaralarını sarmak için sahaya çıkan sarı kırmızılı takım maç boyunca oldukça etkili şekilde savunma yapan Hatayspor’un kilidini açmakta bir hayli zorlanırken, 90 dakika sonunda kazanmayı bildi ve lige galibiyetle başladı.

ERCE KALEYE SET ÇEKTİ

Maçın ilk yarısında topu tamamen rakibine bırakmayı tercih eden Hatayspor sahaya 4-1-4-1 şeklinde yayılmayı tercih ederken, İsveçli santrfor Strandberg stoperlere baskı yapmak yerine Torreira’ya top aldırmamaya çalıştı. Bu bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı kırmızılı takımda 10. dakikada İcardi gole yaklaşsa da Hatayspor’un tecrübeli kalecisi Erce Kardeşler gole izin vermedi iki takım ilk yarı sonunda soyunma odasına golsüz girdi: 0-0.

HOŞ GELDİN BATSHUAYİ

Daha hareketli bir ikinci yarıya sahne olan karşılaşmada sezonun ilk golü 52’de geldi. Soldan gelişen atakta Pedro’nun pasıyla topla buluşan Mendes, zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sonrasında Sara, Kerem ve Batshuayi gibi kozlarını sahaya süren Okan Buruk’un imdadına Kilama’nın penaltısı yetişti. İcardi 80’de kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı golle sonuçlandırdı 1-1. Maçta son sözü 90’da kafayla Batshuayi söyledi: 2-1.

BATSHUAYİ TARİHE GEÇTİ

Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi, Süper Lig’de “üç büyükler”in formasını terleten ilk yabancı futbolcu oldu. Belçikalı golcü, ligin ilk maçında sarı kırmızılı takımın formasıyla ağları havalandırdı. Klasikleşen galibiyet ‘üçlüsünü’ Batshuayi çektirdi.

İCARDİ NET: HEDEFİMİZ 5. YILDIZ

Geçen sezonun gol kralı Mauro İcardi, gollerine kaldığı yerden devam etti. Hatayspor karşısında penaltıdan ağları havalandıran Arjantinli yıldız “Böyle bir dönüşe ihtiyacımız vardı. Hedefimiz bu sezon 5. yıldızı takmak” diye konuştu.

OKAN BURUK: KAZANMAYI BİLDİK

Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Buruk “Maça Hatayspor iyi başladı. İlk maçlar hep zor olur. İlk yarı golü atabilsek çok daha rahat bir galibiyet olabilirdi. İkinci yarı da inanılmaz goller kaçırdık. Önemli bir taraftar grubuna sahibiz. Bize inanılmaz destek verdiler ve bu maçı çevirmemize yardım ettiler” dedi.

MİCHY İYİ Kİ BİZDE!

Michy Batshuayi’nin son dakika golüyle ilgili olarak Buruk “Onun son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bu defa bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. Genel anlamda daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Beşiktaş maçında yaptığımız değişikliklerde oyun olarak geriye gitmiştik bu defa tersi oldu. Torreira ve Sara’nın performansı beni mutlu etti” dedi.