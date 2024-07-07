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Bayern Münih, Michael Olise'yi 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayern Münih, Michael Olise&#039;yi 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı
Bayern Münih, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Münih, Crystal Palace'de forma giyen Michael Olise'yi 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Olise, kendisini Alman ekibine 5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Geçen sezon şampiyonluğu Bayern Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih yeni sezona güçlü bir kadroyla girerek ünvanını geri kazanmak istiyor. Alman ekibi, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'de forma giyen Michael Olise'yi kadrosuna kattı.

5 YILLIK SÖZLEŞME, 60 MİLYON EURO BONSERVİS

Olise ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Bavyera ekibi, İngiliz kulübüne 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 

Bayern Münih, Michael Olise'yi 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı - 1. Resim

Arsenal, Chelsea ve Manchester City altyapılarında oynayan Olise 2021 yazında Reading'den Crystal Palace'a transfer olmuştu. Crystal Palace'ta 3 sezon geçiren 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon 19 maçta 10 gol ve 6 asiste imza atmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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