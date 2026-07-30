Bayern Münih, zayıf rakibine acımadı: 15-0
Alman devi Bayern Münih, hazırlık maçında karşılaştığı zayıf rakibi FC Rottach'ı 15-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bundesliga devi Bayern Münih, hazırlık müsabakasında amatör kulüp FC Rottach ile karşılaştı.
Trabzonspor tek golle mağlup oldu
BAYERN GOL OLUP YAĞDI
Tegernsee'deki antrenman maçında Bayern Münih, FC Rottach'ı 15-0'lık skorla yendi. Bavyera ekibinin galibiyet gollerini 8 dakikada Filip Pavic, 9 ve 45. dakikalarda Arijon Ibrahimovic, 10 ve 13. dakikalarda Felipe Chavez, 45 ve 50. dakikalarda Maycon Cardozo, 51 ve 59. dakikalarda Armindo Sieb, 56. dakikada Joao Palhinha, 67 ve 68. dakikalarda Bastian Assomo, 86. dakikada Pavlovic, 88. dakikada Joshua Kimmich ve 90+3. dakikada Skender Nuraj kaydetti.
ALMAN DEVİNİN HAZIRLIKLARI SÜRECEK
Tegernsee'deki antrenman kampının sona ermesinin ardından Bayern, cumartesi akşamı Audi Summer Tour 2026'ya katılmak üzere yola çıkacak. 4 Ağustos Salı günü FC Bayern, Kore'deki ortağı Jeju SK FC ile karşılaşacak. 7 Ağustos Cuma günü ise Bavyera ekibi, Audi Futbol Zirvesi kapsamında Hong Kong'daki Kai Tak Stadyumu'nda Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.