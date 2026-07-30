Alman devi Bayern Münih, hazırlık maçında karşılaştığı zayıf rakibi FC Rottach'ı 15-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bundesliga devi Bayern Münih, hazırlık müsabakasında amatör kulüp FC Rottach ile karşılaştı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor tek golle mağlup oldu

BAYERN GOL OLUP YAĞDI

Tegernsee'deki antrenman maçında Bayern Münih, FC Rottach'ı 15-0'lık skorla yendi. Bavyera ekibinin galibiyet gollerini 8 dakikada Filip Pavic, 9 ve 45. dakikalarda Arijon Ibrahimovic, 10 ve 13. dakikalarda Felipe Chavez, 45 ve 50. dakikalarda Maycon Cardozo, 51 ve 59. dakikalarda Armindo Sieb, 56. dakikada Joao Palhinha, 67 ve 68. dakikalarda Bastian Assomo, 86. dakikada Pavlovic, 88. dakikada Joshua Kimmich ve 90+3. dakikada Skender Nuraj kaydetti.

Bayern Münih

ALMAN DEVİNİN HAZIRLIKLARI SÜRECEK

Tegernsee'deki antrenman kampının sona ermesinin ardından Bayern, cumartesi akşamı Audi Summer Tour 2026'ya katılmak üzere yola çıkacak. 4 Ağustos Salı günü FC Bayern, Kore'deki ortağı Jeju SK FC ile karşılaşacak. 7 Ağustos Cuma günü ise Bavyera ekibi, Audi Futbol Zirvesi kapsamında Hong Kong'daki Kai Tak Stadyumu'nda Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası