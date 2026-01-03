Berke Özer, yaptığı kritik kurtarışlarla Lille’in aralık ayındaki galibiyet serisine önemli katkı sağladı ve kulüp tarafından “ayın oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille’de forma giyen milli kaleci Berke Özer, aralık ayında sergilediği başarılı performansla takımının en değerli ismi oldu. 25 yaşındaki file bekçisi, Lille tarafından ayın oyuncusu seçildi.

Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke." paylaşımını yaptı.

Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

